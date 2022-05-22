Видаль может разорвать контракт с "Интером"

Фото: твиттер Видаля\Автор неизвестен

Чилийский полузащитник "Интера" Артуро Видаль уже этим летом может покинуть миланский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны в данный момент ведут переговоры по поводу возможного разрыва соглашения, который позволил бы хавбеку бесплатно покинуть стан "нерадзурри".

Отмечается, что на руках 35-летнего чилийского футболиста есть предложение о переходе в бразильский "Фламенго", где его контракт будет рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Серии А Видаль сыграл в 27 матчах, в которых забил один гол, а также отметился двумя результативными передачами.

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