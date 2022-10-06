Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном переходе Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеу поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за "Пари Сен-Жермен".

"Если спортивное руководство посчитает трансфер Месси необходимым, то мы приложим максимум усилий для этого. Мы умеем творить чудеса. Лео - ценный игрок для "Барселоны". Наши двери всегда будут открыты для него", - приводит слова Ромеу Diario Sport.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года, но французский клуб намерен продлить с ним соглашение по схеме "1+1".

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.