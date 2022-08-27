Вейналдум рискует пропустить ЧМ-2022

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

31-летний нидерландский полузащитник "Ромы" Жоржиньо Вейналдум может вернуться на поле лишь в начала 2023 года.

Как сообщает Football Italia, опытный футболист отказался от операции на сломанной малоберцовой кости.

С большой долей вероятности Вейналдум не сможет принять участие на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Нидерландский хавбек травмировался в дебютном матче за "Рому", он успел провести на поле лишь 13 минут.

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