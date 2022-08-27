Вейналдум рискует пропустить ЧМ-2022

Теги ромаджорджиньо вейналдумнидерланды

Вейналдум рискует пропустить ЧМ-2022

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

31-летний нидерландский полузащитник "Ромы" Жоржиньо Вейналдум может вернуться на поле лишь в начала 2023 года.

Как сообщает Football Italia, опытный футболист отказался от операции на сломанной малоберцовой кости.

С большой долей вероятности Вейналдум не сможет принять участие на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Нидерландский хавбек травмировался в дебютном матче за "Рому", он успел провести на поле лишь 13 минут.

Не пропустите: Де Росси может возглавить итальянский клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Появились детали возможного трансфера Роналду в "Наполи"

Появились детали возможного трансфера Роналду в "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов