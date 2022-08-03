Вейналдум подписал контракт с "Ромой"

Фото: твиттер Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянской "Роме".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 31-летний голландец уже поставил подпись под контрактом с римлянами.

По информации источника, в стан римлян звездный футболист перейдет на правах аренды.

В прошлом сезоне Вейналдум сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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