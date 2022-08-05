Вейналдум перешел из ПСЖ в "Рому"

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро.

31-летний Вейналдум выступал за ПСЖ с 2021 года. Всего он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Фейеноорд", ПСВ, "Ньюкасл" и "Ливерпуль". За сборную Нидерландов сыграл 86 матчей и забил 26 голов. Чемпион Нидерландов, чемпион Англии, чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира.

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