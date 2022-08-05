Вейналдум перешел из ПСЖ в "Рому"

Теги ромапсжджорджиньо вейналдум

Вейналдум перешел из ПСЖ в "Рому"

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро.

31-летний Вейналдум выступал за ПСЖ с 2021 года. Всего он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Фейеноорд", ПСВ, "Ньюкасл" и "Ливерпуль". За сборную Нидерландов сыграл 86 матчей и забил 26 голов. Чемпион Нидерландов, чемпион Англии, чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира.

Не пропустите: Де Росси может возглавить итальянский клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"

Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов