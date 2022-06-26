"Вест Хэм" выкупит вратаря ПСЖ

Фото: твиттер Альфонса Ареоля/Автор неизвестен

"Вест Хэм" намерен выкупить трансфер вратаря "Пари Сен-Жермен" Альфонса Ареоля, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста порядка 13 миллионов евро. Голкипер заключит с лондонцами контракт до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 29-летний Ареоля провел за "Вест Хэм" 17 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов.

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