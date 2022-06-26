"Вест Хэм" выкупит вратаря ПСЖ

Теги вест хэм юнайтедпсжальфонс ареоля

"Вест Хэм" выкупит вратаря ПСЖ

Фото: твиттер Альфонса Ареоля/Автор неизвестен

"Вест Хэм" намерен выкупить трансфер вратаря "Пари Сен-Жермен" Альфонса Ареоля, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста порядка 13 миллионов евро. Голкипер заключит с лондонцами контракт до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 29-летний Ареоля провел за "Вест Хэм" 17 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов.

Не пропустите: "Милан" нацелился на Зиеша. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов