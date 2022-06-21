"Вест Хэм" вступил в борьбу за Эриксена

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

"Вест Хэм" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену, сообщает West Ham Zone.

По сведениям источника, лондонский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "Брентфордом" истекает в конце июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что Эриксен отказался перейти в "Манчестер Юнайтед". Также игроком интересуется "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

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