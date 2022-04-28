"Вест Хэм" проиграл "Айнтрахту" в Лиге Европы

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Айнтрахту" со счетом 1:2.

Победу немецкому клубу принесли голы Ансгара Кнауфф и Даити Камада. В составе хозяев отличился Микаил Антонио.

Ответный матч состоится 5 мая в Германии.

"Вест Хэм" Англия – "Айнтрахт" Германия - 1:2 (1:1)

Голы: Кнауфф, 1 - 0:1, Антонио, 21 - 1:1, Камада, 54 - 1:2

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 66), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Туре, Тута, Кнауфф, Костич, Роде, Соу, Камада, Линдстрем (Хеуге, 62), Борре.

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