"Вест Хэм" проиграл "Айнтрахту" в Лиге Европы
Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Айнтрахту" со счетом 1:2.
Победу немецкому клубу принесли голы Ансгара Кнауфф и Даити Камада. В составе хозяев отличился Микаил Антонио.
Ответный матч состоится 5 мая в Германии.
"Вест Хэм" Англия – "Айнтрахт" Германия - 1:2 (1:1)
Голы: Кнауфф, 1 - 0:1, Антонио, 21 - 1:1, Камада, 54 - 1:2
"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 66), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Туре, Тута, Кнауфф, Костич, Роде, Соу, Камада, Линдстрем (Хеуге, 62), Борре.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" вырвал победу у "Рейнджерс" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Холанд - лучший молодой игрок в возрасте до 21 года по версии ESPN. В топ-10 по два игрока "Баварии" и "Барселоны"
-
"Фейеноорд" в феерическом матче обыграл "Марсель"
-
"Рома" Моуринью упустила победу над "Лестером" в Лиге Конференций
-
"Вест Хэм" проиграл "Айнтрахту" в Лиге Европы
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вырвал победу у "Рейнджерс" в Лиге Европы
-
Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Челси"
-
Почеттино высказался о себе и будущем Мбаппе в ПСЖ
-
"Барселона" определилась с предложением по Левандовски
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса
-
Куман пожаловался на Лапорту
-
"Реал" теряет основного защитника
-
Райола отреагировал на слухи о своей смерти
-
Абрамович увеличил цену на "Челси"
-
Хамес Родригес получил два предложения из АПЛ
-
Киевское "Динамо" упустило победу над хорватским топ-клубом
-
Названа сумма предстоящего трансфера Хвичи в "Наполи"
-
Дибала может перейти в английский топ-клуб
-
Левандовски определился с новым клубом
-
Рангник близок к новому назначению
-
Клопп подписал новый контракт с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0