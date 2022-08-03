"Вест Хэм" покупает лидера "Лилля" за 35 миллионов

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"Вест Хэм" покупает лидера "Лилля" за 35 миллионов

Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен

Полузащитник "Лилля" Амаду Онана переходит в английский "Вест Хэм".

Как сообщает RMC Sport, стороны уже договорились о трансфере 20-летнего бельгийца.

По информации источника, за футболиста англичане предложили 35 миллионов евро. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены  в виде бонусов.

В прошлом сезоне Онана сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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