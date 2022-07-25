"Вест Хэм" перехватил трансферную цель ПСЖ

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"Вест Хэм" перехватил трансферную цель ПСЖ

Фото: твиттер Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен

Нападающий "Сассуоло" и сборной Италии Джанлука Скамакка перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста порядка 35 миллионов евро. Во вторник форвард прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее сообщалось, что итальянцем интересуется ПСЖ.

В прошлом сезоне 23-летний Скамакка провел за "Вест Хэм" 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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