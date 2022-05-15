"Вест Хэм" отобрал очки у "Манчестер Сити" в матче АПЛ

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"Вест Хэм" отобрал очки у "Манчестер Сити" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 2:2.

Хозяева выигрывали после первого тайма с преимуществом в два мяча, дубль сделал Джеррод Боуэн. Впрочем, гости во второй половине отыгрались благодаря голу Джека Грилиша и автоголу Владимира Цоуфала.

"Манчестер Сити", набрав 90 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 56 очками остался на седьмой позиции.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 2:2 (2:0)
Голы: Боуэн, 24 - 1:0, Боуэн, 45 - 2:0, Грилиш, 49 - 2:1, Цоуфал, 69 (автогол) - 2:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Джонсон, Лансини (Нобл, 77), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.

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