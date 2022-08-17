Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" официально подписал защитника "ПСЖ" Тило Керера.

25-летний игрок подписал соглашение на 4 года с возможностью продления еще на 2.

Как пишет Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила около 10 млн фунтов и бонусы.

В прошлом сезоне 25-летний Керер провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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