"Вест Хэм" официально подписал защитника "ПСЖ"

Теги тило керерпсжвест хэм юнайтед

"Вест Хэм" официально подписал защитника "ПСЖ"

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" официально подписал защитника "ПСЖ" Тило Керера.

25-летний игрок подписал соглашение на 4 года с возможностью продления еще на 2.

Как пишет Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила около 10 млн фунтов и бонусы.

В прошлом сезоне 25-летний Керер провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" и ПСЖ пока не могут договориться о переходе Паредеса. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро

"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов