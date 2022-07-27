"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "ПСЖ"

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"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "ПСЖ"

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" объявил о переходе форварда "Сассуоло" Джанлуки Скамакки.

23-летний итальянский нападающий подписал контракт, рассчитанный на пять лет с опцией продления соглашения еще на один год.

За молодого футболиста лондонцы заплатили 30,5 миллиона фунтов плюс еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром своей команды.

Летом он стал трансферной целью "ПСЖ".

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