"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "ПСЖ"

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" объявил о переходе форварда "Сассуоло" Джанлуки Скамакки.

23-летний итальянский нападающий подписал контракт, рассчитанный на пять лет с опцией продления соглашения еще на один год.

За молодого футболиста лондонцы заплатили 30,5 миллиона фунтов плюс еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром своей команды.

Летом он стал трансферной целью "ПСЖ".

Не пропустите: "Тоттенхэм" продлил контракт с основным защитником. | https://dailysports.net