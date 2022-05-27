"Вест Хэм" не выкупит Крала
Фото: твиттер Крала\Автор неизвестен
Чешский полузащитника "Спартака" Алекс Крал, выступающий в прошедшем сезоне на правах аренды в "Вест Хэме", не входит в планы тренерского штаба лондонцев, сообщает Дармеш Шет.
По информации источника, "молотобойцы" имеют опцию выкупа игрока у московского клуба за 14 миллионов евро, однако не намерен ее активировать.
Отмечается, что сам 24-летний чешский футболист не хочет возвращаться в Москву.
В составе "Вест Хэма" Крал в прошедшем сезоне сыграл в 6 матчах (255 минут). Он не выходил на поле с 5 февраля.
Соглашение чеха со "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года.
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