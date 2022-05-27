"Вест Хэм" не выкупит Крала

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"Вест Хэм" не выкупит Крала

Фото: твиттер Крала\Автор неизвестен

Чешский полузащитника "Спартака" Алекс Крал, выступающий в прошедшем сезоне на правах аренды в "Вест Хэме", не входит в планы тренерского штаба лондонцев, сообщает Дармеш Шет.

По информации источника, "молотобойцы" имеют опцию выкупа игрока у московского клуба за 14 миллионов евро, однако не намерен ее активировать.

Отмечается, что сам 24-летний чешский футболист не хочет возвращаться в Москву.

В составе "Вест Хэма" Крал в прошедшем сезоне сыграл в 6 матчах (255 минут). Он не выходил на поле с 5 февраля.

Соглашение чеха со "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года.

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