"Вест Хэм" нацелился на защитника "ПСЖ"

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"Вест Хэм" нацелился на защитника "ПСЖ"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" намерен купить центрального защитника "ПСЖ" Абду Диалло.

Как сообщает Mediafoot, французский клуб готов продать 26-летнего игрока за 17 миллионов фунтов стерлингов, что вполне укладывается в бюджет лондонского клуба.

За "ПСЖ" игрок сборной Сенегала выступает с 2019 года. За это время он сыграл за команду 75 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

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