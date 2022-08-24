"Вест Хэм" может перехватить трансферную цель ПСЖ

Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Вест Хэм" хочет купить бразильского полузащитника "Лиона" Лукаса Пакета, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро, но получил отказ. В ближайшее время лондонцы сделают новое улучшенное предложение. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется "Пари Сен-Жермен".

В нынешнем сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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