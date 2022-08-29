"Вест Хэм" купил полузащитника сборной Бразилии за 43 млн евро

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"Вест Хэм" купил полузащитника сборной Бразилии за 43 млн евро

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вест Хэма" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Лиона" и сборной Бразилии Лукаса Пакета.

Английский клуб заплатил за футболиста 43 миллиона евро. Сумма трансфера может увеличиться до 60 миллионов евро за счет бонусов. Футболист заключил с лондонцами контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.

24-летний Пакета выступал за "Лион" с 2020 года, провел за клуб 80 матчей, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Фламенго" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 33 матча и забил семь мячей.

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