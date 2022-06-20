"Вест Хэм" купил марокканца за 35 миллионов евро

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Вест Хэма" на официальном сайте объявила о переходе марокканского защитника "Ренна" Наифа Агуэрда.

Английский клуб заплатил за футболиста 35 миллионов евро. Марокканец заключил с лондонцами контракт до лета 2027 года и получил 27-й номер.

26-летний Агуэрд выступал за "Ренн" с 2020 года. Всего он провел за клуб 79 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за ФЮС и "Дижон". За сборную Марокко сыграл 20 матчей и забил один гол.

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