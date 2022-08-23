"Вест Хэм" купил чемпиона Европы

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вест Хэма" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Челси" и сборной Италии Эмерсона Пальмери.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро и может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2026 года.

28-летний Эмерсон выступал за "Челси" с 2018 года, провел за клуб 71 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач. Сдавался в аренду в "Лион". Ранее играл за "Сантос", "Палермо" и "Рому". За сборную Италии сыграл 27 матчей. Обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы-2020.

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