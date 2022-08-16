"Вест Хэм" договорился о переходе основного защитника ПСЖ

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"Вест Хэм" договорился о переходе основного защитника ПСЖ

Фото: твиттер Тило Керрера/Автор неизвестен

Немецкий защитник "Пари Сен-Жермен" Тило Керер перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб договорился о покупке футболиста 12 миллионов евро без учета бонусов. В борьбе за немца лондонцы опередили "Севилью".

В прошлом сезоне 25-летний Керер провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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