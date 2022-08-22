"Вест Хэм" договорился о переходе итальянца из "Челси"

Фото: твиттер Эмерсона/Автор неизвестен

Защитник "Челси" и сборной Италии Эмерсон перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, "молотобойцы" заплатят за футболиста 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона евро за счет бонусов. В ближайшее время итальянец пройдет медицинское обследование в "Вест Хэме".

В прошлом сезоне 28-летний Эмерсон выступал за "Лион" на правах аренды, провел 36 матчей, забил один гол и отдав две результативные передачи.

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