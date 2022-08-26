"Вест Хэм" близок к трансферу полузащитника сборной Бразилии

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"Вест Хэм" близок к трансферу полузащитника сборной Бразилии

Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен

Полузащитник "Лиона" и сборной Бразилии Лукас Пакета близок к переходу в "Вест Хэм", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы достигли устной договоренности о переходе футболиста. Сумма предстоящего трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что "Лион" хочет получить за бразильца 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 43 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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