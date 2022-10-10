"Вест Бромвич" уволил главного тренера: названа причина

Фото: твиттер "Вест Бромвича"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вест Бромвича" на официальном сайте объявила об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера.

Причиной отставки стали провальные выступления команды в нынешнем сезоне. После 13 туров "Вест Бромвич" находится в зоне вылета Чемпионшипа, занимая 22-е место.

61-летний Брюс тренировал "Вест Бромвич" с февраля 2022 года.

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