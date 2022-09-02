Вертонген перешел в самый титулованный клуб Бельгии

Фото: сайт "Андерлехта"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Андерлехта" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Бенфики" и сборной Бельгии Яна Вертонгена.

Футболист достался бельгийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

35-летний Вертонген выступал за "Бенфику" с 2020 года, провел за клуб 89 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Аякс", "Валвейк" и "Тоттенхэм". За сборную Бельгии сыграл 139 матчей и забил девять мячей.

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