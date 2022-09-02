Вертонген перешел в самый титулованный клуб Бельгии
Фото: сайт "Андерлехта"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Андерлехта" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Бенфики" и сборной Бельгии Яна Вертонгена.
Футболист достался бельгийскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
35-летний Вертонген выступал за "Бенфику" с 2020 года, провел за клуб 89 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Аякс", "Валвейк" и "Тоттенхэм". За сборную Бельгии сыграл 139 матчей и забил девять мячей.
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|Стандард Льеж
|29
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|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
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|Андерлехт
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|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
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|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
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|Ред Стар Ваасланд
|29
|20