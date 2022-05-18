Верратти высказался о Мбаппе
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился мнением о вероятном уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт с ПСЖ истекает уже 30 июня.
"Каким бы ни было его решение, оно окажет влияние на клуб. Сейчас он один из лучших игроков планеты, поэтому мы все хотим, чтобы он остался здесь.
Но когда я разговариваю с ним на эту тему, я делаю это в шутку. В футболе, когда у тебя что-то на уме, ты не говоришь о своем решении. Это его решение, и я жду его так же, как и вы.
Когда у меня был выходной и я увидел уведомление о том, что Килиан в Мадриде, меня затошнило (смеется). Даже несмотря на то, что потом он сказал мне: "Не волнуйся, я был в отпуске". Мы все ждем момента, когда все узнаем", - сказал итальянец.
Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился о переходе в "Реал Мадрид" на правах свободного агента.
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