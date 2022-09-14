Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан"

Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Марко Верратти рассказал, что много лет назад он отказался перейти в "Милан".

"Когда мне было 15 лет и я играл за "Пескару", мне сказали, чтобы я собирал чемодан и ехал в Милан, но я решил остаться. Я был счастлив в "Пескаре" и в том возрасте я не воспринимал футбол в качестве работы. В футбольном смысле именно "Пескара" стала для меня началом пути, который позволил мне стать чемпионом Европы. Я всегда буду благодарен этому клубу", - приводит слова Верратти Football Italia.

29-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. Всего он провел за клуб 387 матчей, забил 11 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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