Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан"
Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Марко Верратти рассказал, что много лет назад он отказался перейти в "Милан".
"Когда мне было 15 лет и я играл за "Пескару", мне сказали, чтобы я собирал чемодан и ехал в Милан, но я решил остаться. Я был счастлив в "Пескаре" и в том возрасте я не воспринимал футбол в качестве работы. В футбольном смысле именно "Пескара" стала для меня началом пути, который позволил мне стать чемпионом Европы. Я всегда буду благодарен этому клубу", - приводит слова Верратти Football Italia.
29-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. Всего он провел за клуб 387 матчей, забил 11 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17