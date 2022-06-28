Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо

Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен

Итальянского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Марко Веррати обокрали, сообщает Marca.

По сведениям источника, инцидент произошел во время отдыха футболиста на Ибице. Итальянец остановился в доме бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо. Когда в доме никого не было, в него проникли злоумышленники и унесли деньги и драгоценности на общую сумму в три миллиона евро.

В прошлом сезоне 29-летний Верратти провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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