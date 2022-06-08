Вернидуб официально покинул "Шериф"

Фото: твиттер "Шерифа"/Автор неизвестен

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб официально покинул свой пост.

Как сообщается на официальном сайте клуба, сотрудничество сторон прекратили по взаимному согласию.

"Юрий Николаевич Вернидуб навсегда останется в истории клуба. Коллектив ФК "Шериф" благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере", — отметили в пресс-службе.

Украинский тренер возглавил "Шериф" зимой 2021 года и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков.

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