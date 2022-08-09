Вернер вернулся в "РБ Лейпциг"

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Вернер вернулся в "РБ Лейпциг"

Фото: сайт "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о переходе немецкого нападающего "Челси" Тимо Вернера.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2026 года.

26-летний Вернер выступал за "Челси" с 2020 года. Всего он провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Ранее играл за "Штутгарт" и "РБ Лейпциг". За сборную Германии сыграл 53 матча и забил 24 гола. Победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка конфедераций.

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