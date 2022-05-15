Вернер рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо "Челси"

Фото: твиттер Вернера/Автор неизвестен

Нападающий сборной Германии и "Челси" Тимо Вернер рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо лондонского клуба.

"Когда я играл за "Лейпциг", у меня была возможность перейти в Премьер-лигу. "Ливерпуль" был в моих мыслях, это была большая возможность для меня, но все-таки я выбрал "Челси" и выиграл Лигу чемпионов в прошлом году. Это было не худшее решение.

Клопп – один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев.

У него очень хороший характер – такой характер нравятся немцам, потому что он кажется веселым", – сказал немецкий форвард.

Также не пропустите: Лопетеги может уйти из "Севильи". | https://dailysports.net