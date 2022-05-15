Вернер рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо "Челси"
Фото: твиттер Вернера/Автор неизвестен
Нападающий сборной Германии и "Челси" Тимо Вернер рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо лондонского клуба.
"Когда я играл за "Лейпциг", у меня была возможность перейти в Премьер-лигу. "Ливерпуль" был в моих мыслях, это была большая возможность для меня, но все-таки я выбрал "Челси" и выиграл Лигу чемпионов в прошлом году. Это было не худшее решение.
Клопп – один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев.
У него очень хороший характер – такой характер нравятся немцам, потому что он кажется веселым", – сказал немецкий форвард.
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|Команда
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|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|37
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18