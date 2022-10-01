Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге

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Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Бохум" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубли Тимо Вернера и Кристофера Нкунку.

"РБ Лейпциг", набрав 11 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 1 очком остался на последней, 18-й позиции.

"РБ Лейпциг" – "Бохум" - 4:0 (2:0)
Голы: Вернер, 15 - 1:0, Нкунку, 23 (с пенальти) - 2:0, Вернер, 53 - 3:0, Нкунку, 85 - 4:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан (Хенрихс, 60), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 73), Кампль, Шлагер (Айдара, 73), Собослаи (Форсберг, 73), Андре Силва, Вернер (Новоа, 82), Нкунку.

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ордец, Хорн (Антви-Аджей, 46), Эрманн, Данило Соарес (Машович, 35), Лосилла, Гуральски (Штегер, 46), Остерхаге, Цоллер (Хофманн, 46), Хольтманн.

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