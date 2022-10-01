Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Бохум" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли дубли Тимо Вернера и Кристофера Нкунку.
"РБ Лейпциг", набрав 11 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 1 очком остался на последней, 18-й позиции.
"РБ Лейпциг" – "Бохум" - 4:0 (2:0)
Голы: Вернер, 15 - 1:0, Нкунку, 23 (с пенальти) - 2:0, Вернер, 53 - 3:0, Нкунку, 85 - 4:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан (Хенрихс, 60), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 73), Кампль, Шлагер (Айдара, 73), Собослаи (Форсберг, 73), Андре Силва, Вернер (Новоа, 82), Нкунку.
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ордец, Хорн (Антви-Аджей, 46), Эрманн, Данило Соарес (Машович, 35), Лосилла, Гуральски (Штегер, 46), Остерхаге, Цоллер (Хофманн, 46), Хольтманн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20