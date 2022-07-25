Вернер хочет вернуться в "РБ Лейпциг" Тедеско

Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен

Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер хочет вернуться в "РБ Лейпциг", сообщает Leipziger Volkszeitung.

По сведениям источника, футболист больше не хочет играть за английский клуб, так как не верит в свои перспективы в команде. Впрочем, возвращение в немецкий клуб осуществить будет непросто. Для трансфера "быкам" придется продать нескольких игроков.

В прошлом сезоне 26-летний Вернер провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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