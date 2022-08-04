Вернер готов пойти на серьезный шаг ради перехода в "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен

Нападающий сборной Германии и "Челси" Тимо Вернер готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в "РБ Лейпциг", сообщает Kicker.

По сведениям источника, футболист сейчас зарабатывает 20 миллионов евро в год, но в Германии ему не готовы платить такую зарплату. Ожидается, что немецкий клуб арендует форварда до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 26-летний Вернер провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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