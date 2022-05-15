"Вердер" вернулся в Бундеслигу
Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен
Бременский "Вердер" вернулся в Бундеслигу.
В матче 34-го тура второй Бундеслиги "Вердер" на своем поле обыграл "Регенсбург" со счетом 2:0, гарантировав себе второе место в турнирной таблице и повышение в классе. Стоит отметить, что бременцы покинули элитный дивизион год назад.
"Вердер" был основан в 1899 году. Бременский клуб четыре раза становился чемпионом Германии, а также шесть раз выиграл национальный кубок, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20