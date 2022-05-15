"Вердер" вернулся в Бундеслигу

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"Вердер" вернулся в Бундеслигу

Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен

Бременский "Вердер" вернулся в Бундеслигу.

В матче 34-го тура второй Бундеслиги "Вердер" на своем поле обыграл "Регенсбург" со счетом 2:0, гарантировав себе второе место в турнирной таблице и повышение в классе. Стоит отметить, что бременцы покинули элитный дивизион год назад.

"Вердер" был основан в 1899 году. Бременский клуб четыре раза становился чемпионом Германии, а также шесть раз выиграл национальный кубок, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

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