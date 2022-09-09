"Вердер" проиграл "Аугсбургу" в матче Бундеслиги

Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" на выезде обыграл "Вердер" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Эрмедин Демирович.

"Аугсбург", набрав шесть очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вердер" с 8 очками опустился на девятую позицию.

"Вердер" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Демирович, 63 - 0:1

"Вердер": Павленка (Цеттерер, 29), Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 87), Гросс (Груев, 67), Стаге (Шмидт, 67), Шмид (Берк, 67), Фюллькруг, Дукш.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Гумны, Бауэр, Яго, Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Майер, 78), Демирович (Йенсен, 70), Бериша.

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