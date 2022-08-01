"Вердер" обыграл клуб 4-й лиги в Кубке Германии
Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен
В матче 1-го раунда Кубка Германии "Вердер" на выезде обыграл "Энерги" из 4-го дивизиона со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Романо Шмида и Митчелла Вайзера. У хозяев отличился Тим Хейке.
"Энерги" - "Вердер" - 1:2 (0:1)
Голы: Шмид, 43 - 0:1, Вайзер, 73 - 0:2, Хейке, 79 - 1:2
"Вердер": Павленка, Вайзер, Пипер, Велькович, Фридль, Бьюкенен (Юнг, 77), Гросс, Битенкур (Стаге, 70), Шмид, Дукш, Фюллькруг.
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