"Вердер" обыграл "Хоффенхайм" и ворвался в зону ЛЧ

Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Вердер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Марвина Дукша и Никласа Фюллькруга. У хозяев отличился Моанес Даббур.

"Вердер", набрав 15 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 14 очками опустился на шестую позицию.

"Хоффенхайм" – "Вердер" - 1:2 (1:1)

Голы: Дукш, 18 - 0:1, Даббур, 32 - 1:1, Фюллькруг, 87 (с пенальти) - 1:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нсоки, Кабак, Анхелиньо (Бруун Ларсен, 88), Гайгер (Штиллер, 88), Премель, Баумгартнер, Сков (Кадержабек, 66), Крамарич (Рюттер, 66), Даббур.

"Вердер": Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Фридль, Юнг (Бьюкенен, 75), Гросс (Пипер, 90), Шмид (Стаге, 90), Груев (Битенкур, 59), Фюллькруг, Дукш.

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