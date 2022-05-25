Венсан Компани может возглавить английский клуб

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Венсан Компани может возглавить английский клуб

Фото: твиттер Венсана Компани/Автор неизвестен

Главный тренер "Андерлехта" Венсан Компани может возглавить "Бернли", сообщает The Guardian.

По сведениям источника, бельгийский специалист в данный момент ведет с английским клубом переговоры, которые близки к завершению. 

Стоит отметить, что "Бернли" по итогам нынешнего сезона вылетел в Чемпионшип.

 

36-летний Компани тренирует "Андерлехт" с 2020 года. В этом сезоне клуб занял третье место в чемпионате Англии.

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