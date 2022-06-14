Венгрия уничтожила Англию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Венгрии/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Венгрии на выезде разгромила сборную Англии со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Роланда Шаллаи, голы Жолта Надя и Даниэля Газдага.

Венгрия, набрав 7 очков, лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия с 2 очками находится на 4-м месте.

Англия – Венгрия - 0:4 (0:1)

Голы: Шаллаи, 16 - 0:1, Шаллаи, 70 - 0:2, Надь, 80 - 0:3, Газдаг, 89 - 0:4

Англия: Рэмсдейл, Уокер, Стоунз, Гехи, Джеймс, Филлипс, Галлахер (Маунт, 56), Беллингем (Фоден, 68), Кейн, Боуэн (Стерлинг, 46), Сака (Магуайр, 85).

Венгрия: Дибус, Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Надь, Шаллаи (Него, 78), Собослаи (Газдаг, 56), Шафер, Салаи (Адам, 68), Стайлз (Надь, 56).

Удаление: Стоунз (82).

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