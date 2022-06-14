Венгрия уничтожила Англию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Венгрии/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Венгрии на выезде разгромила сборную Англии со счетом 4:0.
Победу гостям принесли дубль Роланда Шаллаи, голы Жолта Надя и Даниэля Газдага.
Венгрия, набрав 7 очков, лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия с 2 очками находится на 4-м месте.
Англия – Венгрия - 0:4 (0:1)
Голы: Шаллаи, 16 - 0:1, Шаллаи, 70 - 0:2, Надь, 80 - 0:3, Газдаг, 89 - 0:4
Англия: Рэмсдейл, Уокер, Стоунз, Гехи, Джеймс, Филлипс, Галлахер (Маунт, 56), Беллингем (Фоден, 68), Кейн, Боуэн (Стерлинг, 46), Сака (Магуайр, 85).
Венгрия: Дибус, Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Надь, Шаллаи (Него, 78), Собослаи (Газдаг, 56), Шафер, Салаи (Адам, 68), Стайлз (Надь, 56).
Удаление: Стоунз (82).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4