Венгер оценил шансы "Арсенала" выиграть АПЛ

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил мнение, что лондонскому клубу по силам побороться за чемпионский титул в Премьер-лиге.

"Надеюсь, что "Арсенал" сможет стать чемпионом или хотя бы попасть в топ-4. В нынешнем сезоне в Премьер-лиге нет доминирующей команды, поэтому у "канониров" есть шансы. У команды Артеты есть потенциал. Нельзя исключать вероятность, что они поборются за титул", - приводит слова Венгера talkSPORT.

После шести туров "Арсенал", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В 7-м туре "канониры" сыграют с "Брентфордом".

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