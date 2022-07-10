Вендел всё ещё намерен покинуть "Зенит"

Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Вендел собирается сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Globo Esporte, бразилец рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА для приостановления контракта.

Это произойдет в том случае, если питерский клуб не отпустит его в "Фламенго".

Интересно, что после победного матча за Суперкубок России Вендел заявил, что не собирается покидать команду.

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