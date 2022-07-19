Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен

Полузащитник Вендел собирается продлить контракт с "Зенитом".

Как сообщает O Dia, бразилец уже обсудил соглашение с повышением зарплаты.

Отметим, что текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. Срок нового контракта хавбека будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне 24-летний Вендел провел за "Зенит" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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