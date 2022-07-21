Вендел продлил контракт с "Зенитом"

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Вендел продлил контракт с "Зенитом"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Полузащитник Вендел продлил контракт с "Зенитом".

Новое соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до 2027 года.

Напомним, что бразилец играет за "Зенит" с октября 2020 года. Он перебрался в Россию из "Спортинга" за 20 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее стало известно, что Вендел хотел покинуть команду летом, но петербуржцы предложили игроку новый контракт с повышением зарплаты.

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