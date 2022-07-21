Вендел продлил контракт с "Зенитом"
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Полузащитник Вендел продлил контракт с "Зенитом".
Новое соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до 2027 года.
Напомним, что бразилец играет за "Зенит" с октября 2020 года. Он перебрался в Россию из "Спортинга" за 20 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее стало известно, что Вендел хотел покинуть команду летом, но петербуржцы предложили игроку новый контракт с повышением зарплаты.
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