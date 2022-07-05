Вендел получил предложения из Англии и Италии

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Вендел получил предложения из Англии и Италии

Фото: твиттер Вендела\Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Вендел может покинуть Россию. Услуги футболиста уже предложены "Наполи" и "Эвертону", которые интересовались им ещё до его перехода в "Зенит".

Как сообщает Coluna Dofla, сам футболист и его семья хотят вернуться в Бразилию, где у него есть предложение от "Фламенго".

Напомним, что в прошлом месяце Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к "Зениту".

В минувшем сезоне он сыграл в 34 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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