Вендел может перейти в топ-клуб АПЛ

Фото: твиттер Вендела/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Зенита" Венделу, сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются "Вест Хэм" и "Фламенго".

В прошлом сезоне 24-летний Вендел провел за "Зенит" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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