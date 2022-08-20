Фото: твиттер Джейми Варди/Автор неизвестен

Нападающий Джейми Варди продлил свое соглашение с "Лестером".

Контракт с 35-летним форвардом рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, что опытный форвард выступает за "Лестер" уже более 10 лет.

С 164 голами в 387 матчах Варди является лучшим бомбардиром в истории английского клуба.

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