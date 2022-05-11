Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
"Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за "Спартак", обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией", — приводит слова Ваноли "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что Ваноли будет уволен даже в случае победы "Спартака" в финале Кубка России. В решающем поединке за трофей "красно-белые" сыграют с "Динамо". Встреча состоится 29 мая.
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