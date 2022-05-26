Ваноли высказался о своем решении остаться в "Спартаке"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли рассказал о своем решении остаться в московском клубе.

"Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну.

Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру.

На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: Агент Левандовски рассказал, почему Роберт хочет уйти из "Баварии". | https://dailysports.net