Ваноли высказался о своем решении остаться в "Спартаке"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли рассказал о своем решении остаться в московском клубе.
"Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну.
Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру.
На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал итальянский специалист.
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