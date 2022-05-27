Ваноли высказался о доминировании "Зенита" в РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился мнением по поводу четырехлетнего доминирования петербургского "Зенита" в РПЛ.
"Давайте будем реалистами – "Зенит" на сегодняшний день выше всех остальных.
Но при должном отношении – и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды – разницу можно нивелировать", – сказал итальянский специалист.
Напомним, что "Зенит" уже четыре года подряд неизменно побеждает в чемпионате России.
При Ваноли "Спартак" сыграл против "Зенита" один матч, который завершился ничьей со счетом 1:1.
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