Ваноли высказался о доминировании "Зенита" в РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился мнением по поводу четырехлетнего доминирования петербургского "Зенита" в РПЛ.

"Давайте будем реалистами – "Зенит" на сегодняшний день выше всех остальных.

Но при должном отношении – и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды – разницу можно нивелировать", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что "Зенит" уже четыре года подряд неизменно побеждает в чемпионате России.

При Ваноли "Спартак" сыграл против "Зенита" один матч, который завершился ничьей со счетом 1:1.

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