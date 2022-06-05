Ваноли рассказал, почему не покинул "Спартак" по ходу сезона
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли рассказал, почему не покинул российский клуб по ходу сезона.
"Спорт всегда являлся синонимом мира и единства. Я сильно беспокоился, но самым верным решением было продолжение работы. Я очень благодарен моей жене, так как от этой ситуации очень пострадала моя семья. Я до сих пор не понимаю, почему "Спартак" исключили из Лиги Европы. Это самое большое разочарование, но оно добавило мне сил для продолжения борьбы", - приводит слова Ваноли L'Arena.
49-летний Ваноли тренирует "Спартак" с декабря 2021 года. Под его руководством "красно-белые" финишировали на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевали Кубок России.
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